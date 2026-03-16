SC Melle verpflichtet Torhüter Lasse Bäumer

Der SC Melle hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Lasse Bäumer wird die erste Herrenmannschaft künftig verstärken. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt..

Der Keeper begründete seinen Wechsel vor allem mit der sportlichen Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren:

„Warum ich nach Melle komme:

Ja ich glaube, dass der SC Melle ein Verein ist, den man im Umkreis kennt, da sie seit Jahren sehr guten Fußball in der Landesliga zeigen und eine Mannschaft sind, die immer oben mitspielt. Dazu kenne ich schon ein paar Jungs, was mir den Wechsel und die Anfangszeit sicherlich auch leicht machen wird.“

Für seine Zeit beim SC Melle hat sich Bäumer klare Ziele gesetzt:

„Was sind meine Ziele:

Für mich persönlich geht es darum, sich schnell in die Mannschaft zu integrieren und Fuß zu fassen, um der Mannschaft dann helfen zu können, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Natürlich möchte ich mich auch sportlich und persönlich weiterentwickeln und die nächsten Schritte gehen.“