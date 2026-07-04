SC Melle überzeugt mit starker Leistung gegen den VfL Osnabrück

Was für ein Auftritt des Landesligisten SC Melle 03 gegen den VFL Osnabrück. Nur eine Woche nach dem Trainingsauftakt präsentierte sich die Mannschaft bereits in beeindruckender Verfassung und trotzte dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück in einem Testspiel ein verdientes 0:0 ab.
Vor der beeindruckenden Kulisse von mehr als 2.000 Zuschauern entwickelte sich eine intensive und abwechslungsreiche Begegnung. Der SC Melle überzeugte vor allem mit einer hervorragend organisierten Defensive, ließ dem favorisierten Gast nur wenige klare Torchancen und setzte selbst immer wieder gefährliche Nadelstiche in der Offensive.
Dem Team des VfL Osnabrück war die hohe Trainingsbelastung der vergangenen Tage anzumerken. Dennoch zeigte der Zweitligist phasenweise seine spielerische Qualität, fand jedoch kaum ein Mittel gegen die engagierte und disziplinierte Mannschaft des SC Melle.
Die aussichtsreichste Tormöglichkeit hatte der Zweitligist Mitte der ersten Halbzeit, als Ismail Badjie mit einem Freistoß aus 20 Metern die Latte traf.
Die zahlreichen Zuschauer sorgten für einen stimmungsvollen Rahmen und machten das Testspiel zu einem echten Fußballfest. Für den SC Melle ist das torlose Unentschieden ein gelungener Auftakt in die Vorbereitung und ein deutliches Zeichen dafür, dass die Mannschaft bereits früh in der Saison auf einem guten Weg ist.
Das nächste Testspiel bestreitet der Landesligist am kommenden Samstag um 14.00 Uhr beim westfälischen Landesligisten Spvg Emsdetten. Am Dienstag 7. Juli reist der VFL Osnabrück ins Trainingslager nach Lizenz in Österreich. Dort trifft der Zweitligist in seinem nächsten Testspiel am Sonntag 12. Juli auf den tschechischen Erstligisten und FK Jablonec.