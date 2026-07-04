SC Melle überzeugt mit starker Leistung gegen den VfL Osnabrück

Tony Lesueur wird von der vielbeinigen Melle Abwehr gestoppt – Foto: Detlev Drobeck

Was für ein Auftritt des Landesligisten SC Melle 03 gegen den VFL Osnabrück. Nur eine Woche nach dem Trainingsauftakt präsentierte sich die Mannschaft bereits in beeindruckender Verfassung und trotzte dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück in einem Testspiel ein verdientes 0:0 ab.

Vor der beeindruckenden Kulisse von mehr als 2.000 Zuschauern entwickelte sich eine intensive und abwechslungsreiche Begegnung. Der SC Melle überzeugte vor allem mit einer hervorragend organisierten Defensive, ließ dem favorisierten Gast nur wenige klare Torchancen und setzte selbst immer wieder gefährliche Nadelstiche in der Offensive.

Dem Team des VfL Osnabrück war die hohe Trainingsbelastung der vergangenen Tage anzumerken. Dennoch zeigte der Zweitligist phasenweise seine spielerische Qualität, fand jedoch kaum ein Mittel gegen die engagierte und disziplinierte Mannschaft des SC Melle.