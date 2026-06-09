SC Melle U23 verabschiedet vier Spieler

4 Wechsel zum Meller Landesliga-Team – Foto: SC Melle 03

Im Rahmen ihres letzten Heimspiels hat die U23 vier Spieler verabschiedet. Florian Placke, Jan Reinken, Jamie Leuschner und Fabian Golz werden die Mannschaft verlassen und künftig für die 1. Mannschaft in der Landesliga auflaufen.

Placke gehörte seit 2021 zum Kader der U23, Reinken seit 2023, Leuschner seit 2024 und Golz seit 2025. Alle vier waren in den vergangenen Jahren Teil der Mannschaft und begleiteten deren sportliche Entwicklung in unterschiedlichen Rollen.

Der Verein würdigte den Einsatz und das Engagement der Spieler sowie ihren Beitrag zum Teamgefüge. Mit dem Wechsel in die 1. Mannschaft setzen die Akteure ihren sportlichen Weg nun auf höherer Ebene fort.