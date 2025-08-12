SC Melle II feiert Schützenfest

– Foto: Detlev Drobeck

Der SC Melle 03 II startet stark in die neue Saison. Nach dem beachtlichen 2:2 zum Auftakt gegen den SSC Dodesheide feierte die Mannschaft von Trainer Robin Tryrdy zum ungewöhnlichen Spieltermin am Montagabend einen unerwartet deutlichen 5:0-Erfolg gegen den SC Glandorf.

Bis zur Pause hielt das Abwehrbollwerk der Gäste das 0:0. Die Halbzeitansprache von Trainer Robin Tryrdy muß gepasst haben. Nach Wiederanpfiff erhöhte der Gastgeber das Tempo und zeigte sich effizient in der Chancenverwertung. Nach einer Stunde Spielzeit hatten Tom Rademacher mit herrlichem Distanzschuß und Lukas Seelhöfer mit einem an Matthias Strehl verursachten Strafstoß eine beruhigende 2:0-Führung vorgelegt. Jonathan Büscher gelang kurz danach mit seinem Tor zum 3:0 die frühe Vorentscheidung. In der Schlußphase bauten Florian Placke und Matthias Strehl die Führung auf 5:0 aus. Das Ergebnis entspricht den gezeigten Leistungen.

Tom Rademacher erzielte das 1:0 für SC Melle 03 II – Foto: Detlev Drobeck