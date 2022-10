SC Melle II auf dem Vormarsch Das Team von Thomas Egbers steht akutell auf Platz 2 der Tabelle in der Kreisliga Süd (C).

Mit nur einer Niederlage und neun Siegen hat sich das Team von Thomas Egbers stark nach vorne in der Tabelle geschoben und rangiert akutell auf Platz zwei mit einem Spiel weniger als der Tabellenführer aus Hagen. Die einzige Niederlage gegen Hilter war heftig, die Mannschaft unterlag mit 0:6. Seitdem hat sich das Team keine Blösse mehr gegeben, ein Torverhältnis von 42:12 Toren spricht für sich. "Die Jungs machen das derzeit wirklich richtig gut und überzeugen auch spielerisch". Trotz der Ausfälle von Jonathan Büscher, Domenik Bänsch und Florian Placke (wieder im Aufbautraining) überzeugt die Mannschaft um Leitwolf Matthias Strehl in der Liga. Strehl, der vom VfR Voxtrup nach Melle zurückgekehrt ist, hat bisher 16 Tore erzielt, dazu gab es 10 Assists. Auch Mohamed Ali, der aus der U19 kam, hat sich schnell in der Liga zurecht gefunden und bisher auch schon 11 Tore erzielt.

Egbers bleibt nach wie vor zurückhaltend: "Mit Hagen, Hilter und Kloster Oesede gibt es drei richtig gute Teams, die mit um die Meisterschaft kämpfen, das wird ein langer Weg". Am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Duell mit dem akutellen Tabellenführer aus Hagen, auch hier ist den Mellern einiges zuzutrauen. Mit dem Schwung und dem Selbstvertrauen aus den letzten Wochen können die Meller selbstbewusst in das Spitzensspiel gehen auch wenn sich Egbers darüber im Klaren ist, dass die Niederlage der Hagener am vergangenen Spieltag zur Unzeit kam: "Die werden auf Wiedergutmachung brennen, wir sind aber gerüstet."