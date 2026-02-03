SC Melle gibt Vorbereitungsplan bekannt

– Foto: Detlev Drobeck

Viel Bewegung beim Landesligisten SC Melle. Nachdem am Kader für die kommende Saison gefeilt wurde und man Transfers sowie Vertragsverlängerungen publizierte, gab man nun via Instagram den Fahrplan für die Wintervorbereitung bekannt..

So findet am Sonntag den 08.02 das erste Testspiel ein. Ein Auswärtsspiel in Emsdetten gegen die SpVg Emsdetten 05. Dort trifft der Landesliga-Sechste auf den Platz Sechs der Landesliga Westfalen 1.

Am 11.02 steht dann das nächste Auswärtsspiel an. Gegen Landesliga-Absteiger Viktoria Gesmold sollen unter Flutlicht die Abläufe optimiert werden. Am 14.2 empfängt man den westfälischen Landesligisten SC Herford und nur 25 Stunden später empfängt man den Kreisligisten TuS Bad Essen.