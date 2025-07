SC Melle gewinnt im Stadtderby

In der ersten Pokalrunde des Bezirkspokals siegte der Landesligist SC Melle 03 gegen den Bezirksligaaufsteiger TSV Riemsloh am Ende souverän mit 4:0 Toren.

In der ersten Halbzeit boten beide Teams ein rassiges und stark umkämpftes Spiel. Der SC Melle übernahm von Beginn die Spielkontrolle und erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Tormöglichkeiten. Der Riemsloher Keeper Lennart Grüter zeigte eine herausragende Leistung. Mitte der ersten Halbzeit brachte Dominik Seeberg die Gäste mit 1:0 in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff bauten die Gäste mit einem Doppelschlag durch Nico Tesch und Tommy Claushallmann ihre Führung auf 3:0 aus. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden. Alessandro Marques setzte kurz vor dem Abpfiff mit seinem Treffer zum 4:0 den Schlußpunkt in der Partie. Der SC Melle 03 erreicht erwartungsgemäss die nächste Pokalrunde.