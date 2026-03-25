SC Melle 03 verstärkt Trainerteam – Höllmann wird Co-Trainer

Für Höllmann war der Wechsel eine bewusste Entscheidung: „In Melle hat vieles zusammengepasst und ist die erste Adresse im Südkreis, wo höherklassig Fussball gespielt wird.“ Zudem hebt er die Vereinsstruktur hervor: „Der Verein ist bodenständig und steht für Entwicklung.“ Besonders reizvoll sei für ihn die neue Rolle gewesen: „Gereizt hat mich die Möglichkeit, mich als Co-Trainer weiterzuentwickeln.“

Auch seine Zielsetzung ist klar formuliert: „Ich möchte die Mannschaft bestmöglich unterstützen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns als Team weiterentwickeln.“ Der sportliche Anspruch steht dabei im Vordergrund: „Am Ende geht es darum, gemeinsam erfolgreich zu sein und wir auf höherklassigem Niveau Fußballspielen.“