SC Melle 03 verlängert mit Torhüterduo

Der SC Melle 03 setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison auf Kontinuität auf der Torhüterposition. Nils Radke und Fabrice Esders haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben und bleiben dem Landesligisten damit erhalten.

Für Nils Radke geht es in seine zehnte Spielzeit im Trikot des SC Melle 03. Der erfahrene Schlussmann steht bereits in seiner neunten Saison im Kader der Grönegauer und erholt sich derzeit noch von einem Bandscheibenvorfall. Trotz der aktuellen Verletzungspause bekannte sich Radke klar zum Verein und kündigte an, gestärkt zurückkehren zu wollen.

Auch Fabrice Esders bleibt dem SC Melle 03 treu. Der junge Torhüter sammelte bereits in der vergangenen Spielzeit als A-Jugendlicher erste Einsätze in der Landesliga. In seiner ersten Saison im Herrenbereich stand Esders bislang neunmal zwischen den Pfosten. Zudem machte er im Pokalspiel in Hagen auf sich aufmerksam, als er im Elfmeterschießen mit mehreren Paraden zum Weiterkommen beitrug. Darüber hinaus war er Teil der Mannschaft, die in dieser Saison drei Hallenturniere gewinnen konnte.