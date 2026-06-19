SC Melle 03 startet mit attraktiven Testspielen in die Saisonvorbereit

Die Vorbereitung des SC Melle 03 auf die kommende Spielzeit nimmt zunehmend Fahrt auf. Vor der mittlerweile 17. Saison in Folge in der Landesliga hat der Verein mehrere Testspiele gegen namhafte Gegner vereinbart.

Den Höhepunkt des Vorbereitungsprogramms bildet dabei das Freundschaftsspiel gegen den VfL Osnabrück. Der Aufsteiger in die 2. Bundesliga gastiert am 4. Juli 2026 um 14 Uhr auf dem Carl-Starcke-Rasen in Melle. Für den SC Melle 03 bietet die Partie die Gelegenheit, sich mit einem höherklassigen Gegner zu messen und wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende Saison zu gewinnen.

Mit den geplanten Testspielen will der Landesligist die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit schaffen und die Mannschaft frühzeitig auf Wettkampfniveau bringen. Die Begegnung gegen den VfL Osnabrück dürfte dabei auch für die Zuschauer zu einem besonderen Ereignis werden.