SC Melle 03 IV startet mit Aufstiegsambitionen in die neue Saison

„Wir können zufrieden sein. Natürlich gab es auch Rückschläge, aber am Ende standen die meisten Punkte unserer Mannschaftsgeschichte auf der Habenseite“, zieht Stephan Dettmann, sportlicher Leiter des Teams, Bilanz.

Die Vorbereitung für die neue Spielzeit startete für das Team am 3. Juli. Mit dabei: frische Unterstützung auf der Trainerbank. „Alexander Meister wird als Co-Trainer unseren Spielertrainer Patrick Wesseler unterstützen“, so Dettmann. Darüber hinaus sollen A-Jugendliche erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Zugänge seien ebenfalls in Planung: „1–2 Zugänge sind in guten Gesprächen, sobald es spruchreif ist, werden wir es verkünden.“