SC Melle 03 IV: Positives Zwischenfazit

Vorbereitung mit Tests und Hallenturnieren

Nach einer kurzen Winterpause bittet der SC Melle 03 IV seine Spieler Ende Januar wieder auf den Platz. „Wir werden Ende Januar in die Vorbereitung einsteigen und bis zum Start 5–6 Testspiele absolvieren“, sagt Dettmann. Zuvor stehen noch Hallenturniere auf dem Programm. Auch abseits des Platzes wurde der Teamgeist gepflegt: „Die Weihnachtsfeier war ebenso wie der traditionelle Besuch des Weihnachtsmarktes ein gelungener Jahresabschluss.“

Ungeschlagen durch die Hinrunde

Das sportliche Zwischenfazit fällt eindeutig aus. „Wenn man ungeschlagen ist, kann man ein positives Zwischenfazit ziehen. 11 Siege bei einem Unentschieden sprechen für sich und spiegeln die tolle Leistung des Teams wieder“, so Dettmann. Besonders hebt er die individuelle Entwicklung hervor: „Ich möchte hier betonen, dass sich jeder Spieler nochmals weiterentwickelt hat.“

Erwartungen übertroffen

Zwar sei das Ziel von Beginn an gewesen, im Aufstiegsrennen mitzumischen, doch der bisherige Verlauf übertrifft die Erwartungen. „Wir wollten um den Aufstieg mitspielen. Dass es so gut klappt, ohne Niederlage, das hätten wir nicht gedacht“, erklärt der Sportliche Leiter. Ein entscheidender Faktor sei der Einsatz aller Akteure: „Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch und auch Spieler, die weniger Einsätze bekommen, ziehen voll mit und helfen somit enorm, das Niveau hochzuhalten.“

Herausforderungen statt Probleme

Größere Schwierigkeiten sieht Dettmann bislang nicht. Stattdessen wählt er einen bewusst positiven Blickwinkel: „Probleme sind nur Herausforderungen, die gelöst werden.“

Richtungsweisende Spiele in der Rückrunde

Ein frühes Schlüsselspiel wartet bereits. „Im zweiten Spiel müssen wir nach Gesmold, zum Tabellenzweiten. Aktuell trennen uns 3 Punkte“, sagt Dettmann. Die Zielsetzung bleibt klar: „Nach dem Spiel wissen wir eventuell mehr. Wir wollen auf jeden Fall bis zum Schluss beim Thema Aufstieg mitsprechen.“

Kontinuität im Trainer- und Funktionsteam

Auch personell setzt der Verein auf Beständigkeit. „Personell bleibt alles beim Alten“, betont Dettmann. Die wichtigsten Entscheidungen seien bereits gefallen: „Patrick Wesseler bleibt Spielertrainer und Alexander Meister bleibt sein Co-Trainer. Auch die sportlichen Leiter (Daniel Timmermeister und Stephan Dettmann) bleiben im Amt.“

Offenes Titelrennen erwartet

Einen klaren Favoriten will Dettmann im Meisterschaftsrennen nicht ausmachen. „Ich denke derzeit sieht es nach einem Zweikampf um den Titel aus. Hier werden aber alle Mannschaften zur Entscheidung mit beitragen“, sagt er und mahnt zur Vorsicht: „Kein Team darf unterschätzt werden und jedes Spiel muss erst gespielt werden.“