SC Melle 03 ist Osnabrücker Hallenmasters-Sieger! Landesligist besiegt Sportfreunde Lechtingen klar im Finale

In der Gruppenphase musste der TuS Bersenbrück bis zum letzten Gruppenspiel um den Einzug ins Halbfinale bangen. Gegen Blau-Weiss Hollage und die Sportfreunde Lechtingen gabe es jeweils nur eine 1:1-Punkteteilung. In einem spannenden Gruppenfinale sicherte man sich aber gegen den TSV Venne durch ein knappens 4:3 doch noch den Einzug in die Halbfinalespiele – der TSV hingegen schied als Dritter der Tabelle aus. Den Gruppensieg schnappten sich die Sportfreunde Lechtingen, die sowohl gegen den TSV Venne als auch gegen BW Hollage gewinnen konnten und gegen Seriensieger Bersenbrück einen Punkt holen konnten.

Die Gruppe F dominierte der SC Melle 03, der sich ohne Punktverlust als Gruppensieger durchsetzen konnte. Jeweils drei Punkte hatte der FC SW Kalkriese und Viktoria Gerogsmarienhütten auf dem Konto, bis es zum direkten Aufeinandertreffen kam. Dieses entschied Kalkriese durch die Tore von Hemker, Morast und Möller für sich. Für Viktoria 08 traf nur Heckel in der Schlussminute und konnte so das Ausscheiden nicht mehr verhindern.