SC Melle 03 ist Osnabrücker Hallen-Masters-Sieger 2026

Das Endspiel drehte der Landesligist gegen den starken Überraschungsfinalisten SC Glandorf nach 0:1 Rückstand durch einem Doppelpack von Paul Plückebaum mit 2:1 Toren. Der viel umjubelte Siegtreffer fiel erst wenige Sekunden vor ertönen der Schlußsirene.

Nach einer mit einigen Überraschungen gespickten Endrunde hatten sich in der Gruppe E der Bezirksligist TSV Venne und der Kreisligist TUS Bad Essen für das Halbfinale qualifiziert. Der bis zum Finaltag überzeugende FCR 09 Bramsche schied ebenso aus, wie der Kreisligist TSV Wallenhorst.

In der Hammer-Gruppe F setzten sich sich die späteren Finalisten SC Melle 03 und SC Glandorf knapp vor dem favorisierten Oberligisten TUS Bersenbrück und dem Kreisligisten RW Sutthausen durch. Der in der Zwischenrunde am Vortag noch in drei Spielen dreimal siegreiche TUS Bersenbrück musste gegen SC Melle eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen und kam gegen den SC Glandorf nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Damit war das überraschende frühzeitige „Aus“ des höchstklassigen Teilnehmer am Hallen-Master besiegelt.

In einem rassigen Halbfinalspiel mit vielen Höhepunkten gewann der SC Melle 03 gegen den langen ebenbürtigen Kreisligisten TUS Bad Essen. Dreimal ging der Kreisligist vor dem Seitenwechsel der zweimal 10-minütigen Spielzeit durch Johannes Pötter, Bennet-Leon Pfeifer und Philipp Mohr in Führung. Aber der abgezockte Landesligist antwortete jeweils mit dem Ausgleichstreffer in der selben Minute. Nach dem Seitenwechsel nutzte Julian Ahrens die Überzahl nach einer unnötigen Zeitstrafe gegen TUS Bad Essen zur erstmaligen Führung. Dominik Seeberg machte in der Schlußminute den Deckel auf das Spiel.

Im einem von beiden Mannschaften sehr kontrolliert geführten höhepunktarmen zweiten Halbfinalspiel zwischen dem TSV Venne und dem SC Glandorf sicherte Hendrik-Hörstkamp-Tovar seiner Mannschaft mit dem späten Treffer zum 1:0 den viel umjubelten Einzug ins Finale.

Der SC Glandorf sicherte sich am Ende den dritten Platz durch einen 4:2-Erfolg im Neunmeterschießen gegen TSV Venne.

Vize beim Hallen-Masters 2026 - SC Glandorf - – Foto: Michael Eggert

Bei der Siegerehrung wurde Felix Trentmann vom SC Glandorf als bester Spieler des Tuniers ausgezeichnet.

Felix Trentmann (li) vom SC Glandorf wurde als bester Spieler ausgezeichnet – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Als stärkster Torwart wurde Florian-Alexander Großeloser vom TSV Venne geehrt.

Auszeichnung als bester Torwart des Turniers -Florian Alexander Großeloser - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Wir haben noch einige Stimmen eingeholt:

"Auch wenn es am Freitag alles andere als gut begann und wir uns sehr sehr schwer getan haben ins Turnier zu finden hat sich die Mannschaft dann am Finaltag peau peau gesteigert. Schon im ersten Spiel gegen den SC Glandorf war man nah dran am Sieg.

Wir haben erst in den letzten 30 Sekunden den Ausgleich kassiert. Wendepunkt war dann sicherlich der souveräne und wirklich sehr überzeugende Sieg gegen den TUS Bersenbrück.

Wo sich die Mannschaft wirklich ins Turnier gearbeitet und gespielt hat. Nach diesem Spiel hat man dann aber auch den wahren SC Melle gesehen. Die Mannschaft hat die Leistung dann auch abgerufen im letzten Gruppenspiel gegen Sutthausen. So ist man dann souverän ins Halbfinale eingezogen. Das war dann ein kurioses Spiel in dem man dreimal in Rückstand geriet aber innerhalb von wenige Sekunden die jeweiligen Rückstände ausgleichen können. Dann aber in der zweiten Halbzeit des Halbfinales mit 5:3 durchsetzen konnte. Im Finale dann auch die Ruhe bewahrt hat. Versucht hat auf das eher destruktive Spiel des Gegners einzuwirken, dann ruhig geblieben ist nach dem es lange 1:1 geblieben ist und dann fast mit dem Schlusspfiff dann auch den verdienten Siegtreffer gemacht hat. Alles in Allem eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung wo man keinen Spieler besonders herausheben kann, sondern die Mannschaft sehr sehr gut harmoniert hat und für den anderen gekämpft hat. Das macht es zu einem sehr sehr schönen Turniersieg," lautet das Statement von Tobias Brockmeyer (SC Melle).