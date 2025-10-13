SC Melle 03 II zeigt TSV Venne die Grenzen auf

Völlig von der Rolle präsentierte sich in der Bezirksliga der TSV Venne gegen den glänzend aufgelegten SC Melle 03 II. Am Ende entführten die Gäste mit einem unerwartet deutlichen 5:1-Erfolg die Punkte aus dem Mühlenbachstadion.

Nach einem furiosen Saisonstart mit 25 Punkten aus neun Spielen war die Mannschaft von Trainer Jan Niehaus in die Saison gestartet. In den letzten vier Spielen konnte sich das Team aber nur zwei Punkte sichern und musste die Tabellenführung abgeben. Robin Lindenthal und Florian Placke mit seinem sechsten Saisontor hatten die Gäste bis zur Pause bereits verdient mit 2:0 in Führung gebracht. Fabian Golz baute die Führung der Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy in einem überlegen geführten Spiel mit einem lupenreinen Hattrick auf 5:0 aus. Addy-Waku Menga gelang in der Schlußphase durch einen verwandelten Foulelfmeter für die Gastgeber lediglich noch eine Ergebniskosmetik zum 1:5-Endstand.

"Es war heute eine völlig verdiente Niederlage. Wir haben die Basics – insbesondere im Zweikampfverhalten – leider komplett vermissen lassen. Melle war uns in allen Belangen überlegen und hat das Spiel auch in der Höhe völlig verdient gewonnen.mFür uns heißt das: Mund abwischen und unter der Woche hart arbeiten, damit wir am Wochenende gegen Hollage wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) nach dem Spiel.

"Wir haben heute ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Defensiv standen wir sehr kompakt, waren griffig in den Zweikämpfen und hatten auch vor dem Tor die Kaltschneuzigkeit, die uns in der Vergangenheit häufig gefehlt hat. Unabhängig vom Ergebnis bin ich einfach sehr glücklich über die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Ein verdienter Auswärtssieg,“ freute sich Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II) über die Glanzleistung seines Teams.

So gehts es weiter:

Der TSV Venne spielt am Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr bei BW Hollage.

Am Freitag, den 17. Oktober um 19.30 Uhr empfängt der SC Melle 03 II den Aufsteiger SV Alfhausen in der Melos KunstrasenArena.