SC Melle 03 II sichert Klassenerhalt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Der SC Melle 03 II hat sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Bad Rothenfelde den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert. Für die Gäste bedeutete die Niederlage zugleich das Ende aller Hoffnungen auf den Meistertitel.

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie blieben Torchancen über weite Strecken Mangelware. Die Gastgeber nutzten eine ihrer wenigen Möglichkeiten in der 30. Minute zur Führung. Nach Vorarbeit von Florian Placke traf Jonathan Büscher zum 1:0.

Auch nach dem Seitenwechsel fand Bad Rothenfelde kaum Mittel gegen die kompakt und diszipliniert auftretende Defensive des SC Melle 03 II. Die Gäste konnten sich offensiv nur selten entscheidend durchsetzen. In der Schlussphase sorgte Jamie Leuschner nach Vorarbeit von Jonathan Büscher mit dem 2:0 für die Entscheidung.