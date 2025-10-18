SC Melle 03 II setzt sich im Mittelfeld fest

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den Aufsteiger SV Alfhausen sicherte sich der SC Melle 03 II bereits zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen und muß sich in der aktuellen Verfassung nicht mit Gedanken an den Tabllenkeller befassen.

Die Gäste verteidigen lange Zeit sehr geschickt und setzten auf schnelle Konterangriffe. Es entwickelte sich ein Spiel mit wenigen klaren Tormöglichkeiten. Mitte der zweiten Halbzeit gelang dem Gastgeber durch Dawud Brikic der Führungstreffer zum 1:0. Der SV Alfhausen antwortete postwendend und erzielten durch Felix Altendeitering den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Es folgte die Schlüsselszene des Spiels. Die glücklosen Gäste mussten nur wenige Minuten später den Treffer zum 2:1 für den Gastgeber durch einen von Fabian Golz verwandelten unnötigen Strafstoß hinnehmen. Jonathan Büscher machte mit seinem Tor zum 3:1 in der Schlußminute den Deckel auf das Spiel.

„Ein Spiel auf Augenhöhe mit mehr Spielanteilen bei Melle. Wir bekommen in der 80. einen unglücklichen Elfmeter gegen uns , der uns dann nach unserem Treffer zum 1:1 das Genick bricht. Da ist uns dann das Momentum abhanden gekommen. Ein Punkt heute wäre mehr als verdient gewesen,“ sagte uns Trainer Tim Schütte vom Aufsteiger SV Alfhausen.

"Es war heute das erwartete Geduldsspiel gegen eine diszipliniert verteidigende Alfhausener Mannschaft, die immer wieder versucht hat uns über Umschaltmomente und Standardsituationen weh zu tun. Insgesamt kein schönes Spiel aber mit Blick auf die Tabelle enorm wertvolle Punkte,“ lautet das Statement von Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).

So geht es weiter:

Der SC Melle 03 II erwartet am Montag 27. Oktober 2025 um 20 Uhr den SF Lechtingen in der Melos KunstrasenArena

Der SV Alfhausen gastiert am Mittwoch 22.10.2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - im Aufsteigerduell beim TSV Riemsloh.