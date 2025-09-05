SC Melle 03 II rettet Punkt beim Hagener SV

Mit ihrem Lieblingsergebnis - dem vierten 2:2 aus den bisherigen sieben Spielen - entführte der SC Melle 03 II nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt vom Hagener SV.

Die Mannschaft von Trainer Matthias Lührmann sprang mit dem erreichten Punkt in der aktuellen Tabelle knapp über den Strich.