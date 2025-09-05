Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Detlev Drobeck
SC Melle 03 II rettet Punkt beim Hagener SV
Luca Kleine-Heitmeyer erzielte Doppelpack für den Hagener SV
Mit ihrem Lieblingsergebnis - dem vierten 2:2 aus den bisherigen sieben Spielen - entführte der SC Melle 03 II nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt vom Hagener SV.
Die Mannschaft von Trainer Matthias Lührmann sprang mit dem erreichten Punkt in der aktuellen Tabelle knapp über den Strich.
Der in der ersten Halbzeit stärkere Hagener SV ging durch einen Doppelpack von Luca Kleine-Heitmeier mit 2:0 in Führung. Mit dem Pausenpfiff gelang Florian Placke mit seinem fünfen Saisontreffer der Anschlußtreffer. Tom Rademacher gelang Mitte der zweiten Halbzeit der verdiente Ausgleichstreffer für die Gäste.
Tom Rademacher gelingt der Anschlußtreffer für SC Melle 03 II – Foto: Detlev Drobeck
"Es war ein verdientes Unentschieden. Uns gehörte die erste Hälfte, dem SC Melle 03 II die zweite Hälfte. Meine Mannschaft hat eine gute Reaktion auf die zuletzt nicht so guten Spiele gezeigt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt dran bleiben und weiter zusammen gut arbeiten,“ lautete das Fazit von Trainer Matthias Lührmann (Hagener SV).