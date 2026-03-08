SC Melle 03 II nutzt Doppelschlag Hagener SV wieder unter dem Strich von Michael Eggert · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

Florian Placke trifft zum 1:0 für den SC Melle 03 II – Foto: Detlev Drobeck

Im Abstiegskampf der Bezirksliga musste der Hagener SV nach dem Last-Minute-Sieg vor einer Woche gegen den SF Lechtingen heute beim starken SC Melle 03 II einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Mathias Lührmann unterlag mit 1:3 Toren und rutschte wieder unter den Strich.

Nach einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenigen Highlights wurden beim Spielstand von 0:0 die Seiten gewechselt. Mit einem Doppelschlag legte das Team von Trainer Robin Twyrdy eine 2:0-Führung vor. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf Florian Placke nach feiner Vorarbeit von Fabian Golz zur 1:0-Führung. Nur wenige Minuten später baute Fabian Golz nach einem sehenswerten Konter den Vorsprung auf 2:0 aus. Fabian Golz trifft zum 2:0 für den SC Melle 03 II – Foto: Detlev Drobeck

"Leider müssen wir dem SC Melle heute gratulieren. Sie waren heute die ein bischen bessere und galligere Mannschaft, sie wollten den Sieg am Ende ein bischen mehr. Das müssen wir einsehen, d. h. aber, wir wollen diese Woche wieder weiter und gut arbeiten, so dass wir in der nächsten Woche wieder ein besseres Ergebnis einfahren können,“ sagte uns Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV). Den Gästen gelang zwar fast postwendend durch Jannik Lüke der Anschlußtreffer, aber zehn Minuten später machte machte Malte Pohlmann per Kopfball zum 3:1 den Deckel auf das Spiel.