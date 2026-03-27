SC Melle 03 II mit neuen Torwart-Trio ab Sommer

Das Torwarttrio beim SC Melle 03 II ab Sommer – Foto: SC Melle

Der SC Melle 03 hat für sein Bezirksliga-Team personelle Entscheidungen für die kommende Spielzeit 2026/2027 bekannt gegeben und dabei insbesondere die Torhüterposition der U23 in den Fokus gerückt.

Claudio Sechelmann wird zur neuen Saison fest in den Kader der zweiten Mannschaft integriert. Der Torhüter gehört bereits seit 2024 der ersten Mannschaft an, für die er in der Landesliga im Einsatz ist. Ab Sommer 2026 ist nun ein dauerhafter Wechsel in die U23 vorgesehen, wo er künftig zusätzliche Spielpraxis sammeln und zur Stabilisierung der Mannschaft beitragen soll.

Darüber hinaus konnte der Verein auch auf Kontinuität setzen: Mit Leonard Otrzonsek und Kilian Pilkenroth haben zwei weitere Torhüter ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben. Beide bleiben dem Klub damit erhalten und sichern die Besetzung auf der Torwartposition auch über die laufende Saison hinaus ab.