SC Melle 03 II mit Derby-Sieg in die Winterpause

In einem stark umkämpften Spiel der Bezirksliga gewann der effektive SC Melle 03 II das Derby bei Viktoria Gesmold nach leidenschaftlichen Abwehrkampf am Ende mit 1:0 Toren.
Nach einer ereignisarmen Anfangsphase brachte Malte Pohlmann die Gäste nach einer Viertelstunde Spielzeit in Führung. Die Gastgeber drängten in der Folge vehement auf den Ausgleich, vergaben der Phase aber einige glasklare Möglichkeiten. Der SC Melle II rettete die Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit blieb Viktoria Gesmold zwar überwiegend tonangebend, aber die Gäste standen hinten kompakt und verteidigten sehr diszipliniert. Die wenigen klaren Möglichkeiten blieben ungenutzt. Die Gäste gewannen aufgrund ihres starken Einsatzes nicht unverdient und müssen sich mit dem bisher erreichten nach der Winterpause nicht zufrieden geben. Die heute glücklose Mannschaft von Viktoria Gesmold kann sicher mehr, als es der aktuelle Tabellenstand aussagt.
Malte Pohlmann -SC Melle 03 II - erzielte das Tor des Tages
Die Stimmen zum Spiel:
„Melle hat heute einmal aufs Tor geschossen und das Spiel gewonnen. Wir müssen damit leben und anerkennen, dass wir unsere gefährlichen Aktionen nicht nutzen. Unser Ziel bleibt, einen attraktiveren Fußball zu spielen - gerne auch mit mehr Nettospielzeit, um das Spiel wieder für alle Zuschauer unterhaltsamer zu machen.
Glückwunsch an Melle zum Sieg,“ sagte uns Trainer Andre Rose von Viktoria Gesmold nach dem Spiel.
"Wir haben heute eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt und gehen mit der 1. Torchance in Führung. In der 2. Halbzeit haben dann leidenschaftlich verteidigt, allerdings im eigenen Ballbesitz ein bisschen zu fahrig agiert. Unterm Strich ein dreckiger Arbeitssieg, den wir natürlich sehr gerne mit in die Winterpause nehmen,“ meinte Coach Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).