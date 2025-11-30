SC Melle 03 II mit Derby-Sieg in die Winterpause

Die Stimmen zum Spiel:

„Melle hat heute einmal aufs Tor geschossen und das Spiel gewonnen. Wir müssen damit leben und anerkennen, dass wir unsere gefährlichen Aktionen nicht nutzen. Unser Ziel bleibt, einen attraktiveren Fußball zu spielen - gerne auch mit mehr Nettospielzeit, um das Spiel wieder für alle Zuschauer unterhaltsamer zu machen.

Glückwunsch an Melle zum Sieg,“ sagte uns Trainer Andre Rose von Viktoria Gesmold nach dem Spiel.