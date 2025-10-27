SC Melle 03 II feiert dritten Sieg in Folge

In einen Spiel der Bezirksliga zum ungewöhnlichen Austragungszeitpunkt am Montagabend feierte der SC Melle 03 II mit dem 2:0-Erfolg gegen den SF Lechtingen den dritten Sieg in Folge und kletterte in der Tabelle auf den neunten Tabellenplatz. Aktuell eine deutlich besser Platzierung als zum Abschluß der vergangenen Saison. Nach zwei Niederlagen in Folge ist der SF Lechtingen liegt der SF Lechtingen auf dem zehnten Tabellenplatz immer noch im völlig gesicherten Mittelfeld.

Die erste Halbzeit verlief ereignisarm mit wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten. Der 0:0-Pausenstand entsprach den gezeigten Leistungen. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Marvin Hülk den SC Melle 03 II mit 1:0 in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit baute Jonathan Büscher die Führung auf 2:0 aus und machte gleichzeitig den Deckel auf die Partie.

Es war heute ein Arbeitssieg, der insgesamt aufgrund der Spielanteile glaube ich nicht ganz unverdient war. Großen Respekt an die Jungs für den dritten Sieg in Folge,“ sagte uns Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).

"Defensiv haben wir uns deutlich verbessert gezeigt. Vorne hat uns trotz der ein oder anderen aussichtsreichen Situation allerdings die Durchschlagskraft gefehlt. Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen, auch wenn das aktuell natürlich schwerer fällt als in einer erfolgreichen Phase.

So geht es weiter:

Am Samstag, den 01. November 2025 um 17.30 Uhr erwartet der SC Melle 03 II den FCR Bramsche auf der Melos KunstrasenArena.

Der SF Lechtingen spielt am Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr gegen den Tabellenführer SV Bad Rothenfelde am Tannenpark Lechtingen.