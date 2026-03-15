SC Melle 03 II entscheidet Mittelfeldduell klar für sich

Der SC Melle II hat das Bezirksliga-Duell beim SV Bad Laer überraschend deutlich für sich entschieden. Beim Tabellenneunten setzte sich der Tabellenachte aus Melle mit 3:0 (3:0) durch und stellte die Weichen bereits in der ersten Halbzeit früh auf Auswärtssieg.
Die Gäste erwischten einen optimalen Start. Fabian Golz brachte den SC Melle 03 II mit einem Doppelpack in der Anfangsviertelstunde schnell in Führung und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Der SV Bad Laer fand in dieser Phase defensiv kaum Zugriff auf das Spiel der Gäste.
Kurz vor der Pause erhöhte Jonathan Büscher auf 3:0 und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung. Bad Laer verpasste es zuvor, eigene Möglichkeiten konsequent zu nutzen.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Melle die Partie weitgehend und ließ defensiv wenig zu. Die Begegnung verlor in der zweiten Hälfte etwas an Tempo, am souveränen Auswärtserfolg der Gäste änderte sich jedoch nichts mehr.
Für den SC Melle 03 II war es der zweite Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause. Der SV Bad Laer dagegen wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis und kassierte im dritten Spiel nach der Unterbrechung die dritte Niederlage.
Robin Twyrdy der Trainer des SC Melle zeigte sich entsprechend zufrieden: „Insgesamt war das heute über weite Strecken ein sehr reifer und abgeklärter Auftritt von uns. In Bad Laer auf dem kleinen Kunstrasen ist es immer unangenehm zu spielen, aber wir haben in der ersten Halbzeit zielstrebig nach vorne gespielt und unsere Chancen genutzt und in der zweiten Halbzeit das Ergebnis souverän heruntergespielt. Unterm Strich ein verdienter Auswärtssieg meiner Mannschaft.“
Trainer Michael Mentrup vom SV Bad Laer erkannte den Erfolg des Gegners an: „Der SC Melle 03 II ist heute als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Wir waren in der ersten Halbzeit defensiv nicht konkurrenzfähig und bekommen folgerichtig die Gegentore. Vorne hätten wir in der ersten Halbzeit sicherlich ein Tor machen können, waren aber nicht zwingend genug. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann ein wenig vor sich hingeplätschert.“