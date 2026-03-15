SC Melle 03 II entscheidet Mittelfeldduell klar für sich 3:0-Auswärtssieg beim SV Bad Laer – Golz trifft doppelt in der Anfangsphase von Michael Eggert · Gestern, 22:52 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SC Melle II hat das Bezirksliga-Duell beim SV Bad Laer überraschend deutlich für sich entschieden. Beim Tabellenneunten setzte sich der Tabellenachte aus Melle mit 3:0 (3:0) durch und stellte die Weichen bereits in der ersten Halbzeit früh auf Auswärtssieg.

Die Gäste erwischten einen optimalen Start. Fabian Golz brachte den SC Melle 03 II mit einem Doppelpack in der Anfangsviertelstunde schnell in Führung und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Der SV Bad Laer fand in dieser Phase defensiv kaum Zugriff auf das Spiel der Gäste. Kurz vor der Pause erhöhte Jonathan Büscher auf 3:0 und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung. Bad Laer verpasste es zuvor, eigene Möglichkeiten konsequent zu nutzen.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Melle die Partie weitgehend und ließ defensiv wenig zu. Die Begegnung verlor in der zweiten Hälfte etwas an Tempo, am souveränen Auswärtserfolg der Gäste änderte sich jedoch nichts mehr. Für den SC Melle 03 II war es der zweite Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause. Der SV Bad Laer dagegen wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis und kassierte im dritten Spiel nach der Unterbrechung die dritte Niederlage.