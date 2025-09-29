SC Melle 03 II entführt Punkt aus Berge

In der Bezirksliga reiste der SC Melle 03 II zum zuletzt gut aufgelegten TUS Berge.

Es war ein sehr intensives und von der Taktik geprägtes Spiel. Tormöglichkeiten blieben über die gesamte Spielzeit Mangelware. Das 0:0-Endergebnis entspricht den gezeigten Leistungen. Die Gäste sind mit dem Ergebnis am Ende sicher zufriedener als der TUS Berge.

"Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft heute absolut einverstanden. Wir haben gegen eine körperlich starke Berger Mannschaft sehr gut dagegen gehalten und kaum Chancen des Gegners zugelassen. Wir selbst hatten zwei hochkarätige Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten. Unterm Strich ein absolut verdienter Punktgewinn,“ sagte uns Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).

"Heute haben wir einfach nicht unsere Möglichkeiten auf die Platte bekommen. Melle investiert gegen den Ball sehr viel und entführt zurecht einen Punkt in Berge,“ lautet das Statement von Trainer Rene Wolting (TUS Berge).

Wie gehts es weiter?

Der TUS Berge spielt eine englische Woche. Am Mittwoch 1.10.25 um 19.30 - im Fupa-Liveticker - gastiert in der 4. Runde des Bezirkspokals der Landesligist SC Melle 03 beim TUS Berge.

Am Sonntag den 05. Oktober um 15.00 Uhr spielt der der TUS Berge sein nächstes Meisterschaftsspiel beim SSC Dodesheide.

Der SC Melle 03 II spielt am Sonntag 05. Oktober 2025 um 15.00 Uhr gegen BW Hollage.