SC Melle 03 II dreht Partie nach Rückstand Effiziente zweite Halbzeit sichert klaren Heimsieg gegen den SV Quitt Ankum von Michael Eggert · Gestern, 10:37 Uhr · 0 Leser

Jonathan Büscher traf für den SC Melle 03 II – Foto: Detlev Drobeck

Der SC Melle 03 II hat in der Bezirksliga einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den SV Quitt Ankum gefeiert. Während die Gastgeber damit auf einen soliden Mittelfeldplatz vorrücken, bleibt Ankum weiterhin in der unteren Tabellenregion und liegt nun sechs Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsrang.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen nach rund 15 Minuten in Führung. Pascal Koddenberg erzielte mit seinem sechsten Saisontor das 0:1. Melle zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und fand zunehmend besser ins Spiel. Nach einer halben Stunde fiel der Ausgleich: In einer unübersichtlichen Situation im Strafraum behielt Jacob Brakmann den Überblick und traf zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte der Gastgeber die Partie vollständig. Torjäger Fabian Golz nutzte eine weitere Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Melle deutlich stabiler und effizienter. Jonathan Büscher sorgte mit einem Doppelpack frühzeitig für klare Verhältnisse und stellte auf 4:1.

SC Melle 03 II druckvoll gg SV Quitt Ankum – Foto: Detlev Drobeck