SC Melle 03 II dreht Partie nach Rückstand

Der SC Melle 03 II hat in der Bezirksliga einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den SV Quitt Ankum gefeiert. Während die Gastgeber damit auf einen soliden Mittelfeldplatz vorrücken, bleibt Ankum weiterhin in der unteren Tabellenregion und liegt nun sechs Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsrang.
Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen nach rund 15 Minuten in Führung. Pascal Koddenberg erzielte mit seinem sechsten Saisontor das 0:1. Melle zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und fand zunehmend besser ins Spiel. Nach einer halben Stunde fiel der Ausgleich: In einer unübersichtlichen Situation im Strafraum behielt Jacob Brakmann den Überblick und traf zum 1:1.
Kurz vor dem Pausenpfiff drehte der Gastgeber die Partie vollständig. Torjäger Fabian Golz nutzte eine weitere Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Melle deutlich stabiler und effizienter. Jonathan Büscher sorgte mit einem Doppelpack frühzeitig für klare Verhältnisse und stellte auf 4:1.
Trainer Robin Twyrdy zeigte sich nach dem Spiel nicht unzufrieden: „Wir sind heute ganz schwach ins Spiel gestartet und folgerichtig relativ früh in Rückstand geraten. Mitte der ersten Halbzeit haben wir uns dann etwas gefangen und gehen relativ glücklich mit einer 2:1-Führung in die Kabine. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, sodass der Sieg unterm Strich sicher in Ordnung geht.“
"Wir sind sehr gut angefangen und haben uns einige guten Chancen erarbeitet und sind verdient in Führung gegangen. Anschließend haben wir uns aufgrund eines individuellen Fehlers ein unglückliches Gegentor eingefangen. Danach haben wir die nötige Körperlichkeit vermissen lassen. In der zweiten Halbzet war Melle dann die klar bessere Mannschaft. Wir haben leider keine Durchschlagskraft mehr entwickeln können. Im Endeffekt hat Melle verdient gewonnen," lautet das Statement von Kevin Butler (SV Quitt Ankum).