SC Melle 03 II dreht Partie gegen Viktoria Gmhütte

Der SC Melle 03 II hat sich mit einem 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen Viktoria Gmhütte aus der Saison verabschiedet. In einer unterhaltsamen Begegnung mit zahlreichen Torchancen und fünf Treffern setzte sich die Mannschaft von Trainer Benny Hettwer nach zweimaligem Rückstand noch durch. Beide Teams hatten den Klassenerhalt bereits gesichert.
Bereits in der ersten Halbzeit boten sich auf beiden Seiten gute Möglichkeiten zur Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen jedoch die Gäste in Front. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum erzielte Tom Haarmeier mit einem sogenannten Ping-Pong-Tor das 1:0 für Viktoria Gmhütte.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter an Tempo auf. Direkt nach Wiederanpfiff gelang dem SC Melle 03 II der Ausgleich. Jamie Leuschner traf zum 1:1 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und gingen nach rund einer Stunde erneut in Führung. Nach einer Flanke von Tom Haarmeier setzte sich Patrick Lünnemann per Kopfball durch und erzielte das 2:1 für Gesmold. In der Schlussphase drehte der SC Melle 03 II die Begegnung endgültig. Tom Rademacher sorgte zunächst für den erneuten Ausgleich, ehe Jonathan Büscher wenig später den Treffer zum 3:2-Endstand erzielte.
„Wir haben heute am Ende glücklich gewonnen. Drei Punkte waren zum Abschluss der Saison das Ziel, um sich vernünftig von den Fans, die uns immer begleiten, sowohl zu Hause als auch auswärts, zu verabschieden. Das ist uns gelungen und deshalb sind wir auch zufrieden. Wir wünschen Florian Placke und Jan Reinken viel Erfolg in unserer Ersten und Jamie Leuschner alles Gute in Wildeshausen“, sagte Melles Trainer Benny Hettwer nach dem Spiel.
"Wir sind etwas ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Jungs aus der 2. Herren und U19 für die Unterstützung. Aus meiner Sicht war es ein recht ausgeglichenes Spiel, Melle hatte dann aber in der 2. Halbzeit etwas mehr Spielanteile und in Summe vor allem durch Standardsituationen auch mehr Chancen. In der 2. Halbzeit hat man uns dann auch angemerkt, dass die Kraft etwas gefehlt hat, dennoch haben wir bis zum Schlusspfiff alles gegeben, um den Ausgleich zu erzielen und hätten diesen auch mit zwei hundertprozentigen Chancen in der Nachspielzeit machen müssen. Hat nicht sein sollen an dem Tag, Glückwunsch an Melle," lautet das Statement von Marius Wilken (Viktoria Gmhütte).