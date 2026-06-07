SC Melle 03 II dreht Partie gegen Viktoria Gesmold

– Foto: Detlev Drobeck

Der SC Melle 03 II hat sich mit einem 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen Viktoria Gesmold aus der Saison verabschiedet. In einer unterhaltsamen Begegnung mit zahlreichen Torchancen und fünf Treffern setzte sich die Mannschaft von Trainer Benny Hettwer nach zweimaligem Rückstand noch durch. Beide Teams hatten den Klassenerhalt bereits gesichert.

Bereits in der ersten Halbzeit boten sich auf beiden Seiten gute Möglichkeiten zur Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen jedoch die Gäste in Front. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum erzielte Tom Haarmeier mit einem sogenannten Ping-Pong-Tor das 1:0 für Viktoria Gesmold.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter an Tempo auf. Direkt nach Wiederanpfiff gelang dem SC Melle 03 II der Ausgleich. Jamie Leuschner traf zum 1:1 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und gingen nach rund einer Stunde erneut in Führung. Nach einer Flanke von Tom Haarmeier setzte sich Patrick Lünnemann per Kopfball durch und erzielte das 2:1 für Gesmold. In der Schlussphase drehte der SC Melle 03 II die Begegnung endgültig. Tom Rademacher sorgte zunächst für den erneuten Ausgleich, ehe Jonathan Büscher wenig später den Treffer zum 3:2-Endstand erzielte.