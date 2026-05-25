SC Melle 03 II bindet erfahrene Kräfte und integriert Nachwuchsspieler

B. Dörenburg, T. Rademacher, F. Timmermann, N. Berghegger v. r. – Foto: Fupa

Der SC Melle 03 II treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Brian Dörnenburg und Tom Rademacher haben zwei weitere Spieler ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Brain Dörnenburg geht damit bereits in seine neunte Saison beim Verein und zählt inzwischen zu den erfahrensten Akteuren im Team. Tom Rademacher steht vor seiner vierten Spielzeit im Trikot des SC Melle 03 und hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im Kader etabliert. Der Verein hebt bei beiden Spielern insbesondere deren individuelle Qualität sowie ihre Bedeutung für die Mannschaft hervor.

Zudem verstärkt der SC Melle 03 II sein Team mit zwei Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend. Nicolas Berghegger und Fynn Timmermann rücken aus der U19 in den Bezirksliga-Kader auf. Beide kamen in der laufenden Saison bereits zu ersten Einsätzen im Herrenbereich und sollen nun schrittweise an die Mannschaft herangeführt werden.