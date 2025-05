SC Melle 03 e.V. im Sammelfieber Wie ein Stickeralbum den ganzen Verein beflügelte

Von außen mag es wie ein gewöhnliches Sammelalbum wirken – doch für den SC Melle 03 e.V. war es weit mehr: ein Gemeinschaftsprojekt, das Emotionen entfachte, das Vereinsleben belebte und die Mitglieder zusammenschweißte. Zwischen dem 1. Februar und dem 12. April 2025 verwandelte sich Melle in eine wahre Sticker-Hochburg – mit glänzenden Augen, vollen Sammelheften und einer Menge Herzblut.

„Es war einfach überwältigend zu sehen, mit wieviel Begeisterung unsere Kinder, Eltern und Mitglieder dabei waren“, sagt Vereinsverantwortliche Gesa Wiebrecht des SC Melle 03. Über 600 verschiedene Sticker mit Spielern, Trainer*innen, Vorständen und Ehrenamtlichen – das Album wurde zur Bühne für alle, die den Verein ausmachen. Es wurde gesammelt, getauscht und geklebt, was das Zeug hält. Schon vor dem Training trafen sich die Kids zum Tauschen. Das Vereinsheim vibrierte – nicht vor Spannung über den nächsten Spieltag, sondern über das nächste Stickerpäckchen.

Ermöglicht wurde das Projekt durch die Unterstützung des E Center Stöckel in Melle, der das Album exklusiv anbot und vollständig finanzierte. Marktleiter Aundre Knight zeigt sich begeistert: „Wir hatten einen regelrechten Ansturm – besonders am Wochenende. Das war nicht nur ein voller Erfolg für den Verein, sondern auch für uns. Vor allem war es schön zu sehen, wie sehr diese Aktion die Gemeinschaft gestärkt hat.“

Der Stöckel-Markt verwandelte sich in dieser Zeit in einen inoffiziellen Sammelplatz. Familien, Fans und Freunde standen an den Kassen – nicht nur mit Brot und Milch, sondern mit glänzenden Augen und der Frage: „Fehlt dir noch Nummer 283? Hast du Nummer 165?“





Gemeinschaft, wie sie sein soll

Was dieses Projekt so besonders macht: Es war mehr als nur ein Album. Es war ein Fest der Vereinsidentität, ein Schub für das Miteinander, ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein – ganz ohne Smartphone, ganz ohne Bildschirm. Nur Papier, Kleber und echte Emotionen.

„Es ist einfach schön zu sehen, wie unsere Kinder mit leuchtenden Augen sammeln, tauschen und sich über jeden neuen Sticker freuen – ganz analog, ganz ohne App. Diese Begeisterung zeigt, wie viel Potenzial in solchen Projekten steckt“, betont der Verein.

Neben der großen Freude hatte das Projekt auch wirtschaftliche Vorteile: 2 Euro pro verkauftem Album gingen direkt in die Mannschaftskassen, zusätzlich konnten durch Sponsorenanzeigen bis zu 5.000 Euro eingenommen werden – ein echter Gewinn für den Verein.





Ein Modell für ganz Deutschland

Das Sammelfieber in Melle ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Kreativität, Herzblut und Unterstützung aus der Region zusammenkommen. Mit Hilfe von STICKERSTARS wurde aus einer Idee ein voller Erfolg – und ein Projekt, das jeder Verein umsetzen kann.

