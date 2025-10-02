SC Melle 03 erfüllt die Pflicht im Pokal

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der vierten Runde des Bezirkspokals gewann der Landesligist SC Melle 03 in einem munteren Spiel beim sehr engagierten und kampfstarken Bezirkligisten TUS Berge knapp aber verdient mit 1:0. Der Landesligist erreichte die nächste Pokalrunde die erst im kommenden Jahr ausgespielt wird.
In der ersten Halbzeit waren die Gäste die tonangebende Mannschaft und erspielten sich einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Mitte des ersten Abschnitts erzielte Dominik Seeberg nach feiner Vorarbeit von Jan Lehmkuhl-Hübner die Führung für den favorisierten Landesligisten. Nach der Pause kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und brachten den knappen Vorsprung relativ sicher über die Zeit.
Erzielte das goldene Tor für SC Melle - Dominik Seeberg - – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
Ein sehr ansehnlicher Pokalfight heute Abend in Berge. Melle hat am Ende knapp, aber verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat alles auf dem Platz gelassen und wir können uns nichts vorwerfen lassen. Leider hat es am Ende nicht für einen Lucky Punch zum Elfmeterschießen gereicht! Glückwunsch an Melle,“ lautet das Statement von Trainer Rene Wolting (TUS Berge).
Der SC Melle ist verdient ins Viertelfinale eingezogen. Gegen die erwartet starken Berger konnte man kämpferisch gut dagegenhalten und hätte durchaus zur Pause höher führen können, nachdem Dominik Seeberg einen Fehler im Berger Spielaufbau zum 1:0 nutzte, vergaben Jan Lehmkuhl-Hübner und Tommy Claushalmann gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit gab es nur noch wenige Höhepunkte. Das Spiel spielte sich oft im Mittelfeld ab. Die Meller Defensive stand sicher,“ lautet das Statement von Tobias Brockmeyer (SC Melle 03).