SC Melle 03 erfüllt die Pflicht im Pokal Verdienter Auswärtssieg beim TUS Berge

In der vierten Runde des Bezirkspokals gewann der Landesligist SC Melle 03 in einem munteren Spiel beim sehr engagierten und kampfstarken Bezirkligisten TUS Berge knapp aber verdient mit 1:0. Der Landesligist erreichte die nächste Pokalrunde die erst im kommenden Jahr ausgespielt wird.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste die tonangebende Mannschaft und erspielten sich einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Mitte des ersten Abschnitts erzielte Dominik Seeberg nach feiner Vorarbeit von Jan Lehmkuhl-Hübner die Führung für den favorisierten Landesligisten. Nach der Pause kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und brachten den knappen Vorsprung relativ sicher über die Zeit. Erzielte das goldene Tor für SC Melle - Dominik Seeberg - – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: Ein sehr ansehnlicher Pokalfight heute Abend in Berge. Melle hat am Ende knapp, aber verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat alles auf dem Platz gelassen und wir können uns nichts vorwerfen lassen. Leider hat es am Ende nicht für einen Lucky Punch zum Elfmeterschießen gereicht! Glückwunsch an Melle,“ lautet das Statement von Trainer Rene Wolting (TUS Berge).