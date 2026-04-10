SC Massenhausen will zurück in die Kreisklasse

Der Tabellenführer gastiert am Sonntag bei Neufahrn II. Für Massenhausen zählt nur ein Sieg auf dem Weg zum Wiederaufstieg.

„Unser Ziel ist es, bald wieder gegen die Erste Mannschaft vom FC Neufahrn zu spielen“, betont Massenhausens Trainer Andreas Langer. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, braucht der Tabellenführer der A-Klasse 5 am Sonntag (13 Uhr) aber erst einmal drei Zähler beim Auswärtsduell gegen die Neufahrner Zweitvertretung.

„Für uns ist das Spiel trotzdem noch ein Derby“, fügt Langer an. Deutlich lieber würden die SCM-Fußballer aber wieder gegen die „Erste“ des FCN in der Kreisklasse antreten. Nach dem bitteren Abstieg in die A-Klasse deutet in Massenhausen vieles auf einen direkten Wiederaufstieg hin. Mit 33 Zählern aus zwölf Spielen führt das Team die Tabelle vor dem punktgleichen VfB Hallbergmoos II an. Die Hallberger Reserve hat jedoch bereits eine Partie mehr absolviert. Am 19. April kommt es in Massenhausen zum direkten Duell. „Das haben wir natürlich schon im Hinterkopf. Auf dieses Spiel fiebern wir seit Wochen hin“, blickt Langer auf das Spitzenspiel voraus.

Erst einmal richtet sich der Fokus jedoch auf das Match bei Neufahrn II. „Ein Sieg ist für uns unumgänglich“, gibt Langer die Marschroute vor. Der Coach des SCM rechnet mit viel Ballbesitz und einem defensiv ausgerichteten Gegner. „Im Hinspiel haben sie es uns wirklich schwer gemacht“, erinnert er sich an den letztlich doch souveränen 4:0-Sieg. Und auch personell sieht es derzeit beim SCM gut aus. „Nach und nach kommen unsere Verletzten zurück“, sagt Langer. Spätestens zum Topspiel in einer Woche dürften wieder nahezu alle Akteure einsatzbereit sein.

„Wir sind der klare Underdog“, meint derweil Thomas Joba, der Trainer von Neufahrn II. „Dadurch können wir aber mit viel weniger Druck ins Spiel gehen. Massenhausen hat deutlich mehr zu verlieren.“ Gerade zu Beginn werde seine Mannschaft, die bereits seit sieben Ligaspielen sieglos ist, tief stehen. „Nach vorne wollen wir dann immer wieder kleinere Nadelstiche setzen“, so Joba.

Verzichten muss der Tabellenachte aus Neufahrn auf Kapitän Sebastian Mennle, der in der vergangenen Woche bei der Ersten Mannschaft zum Einsatz kam. „Und auch urlaubsbedingt fehlt der eine oder andere Spieler, insgesamt sind wir aber trotzdem noch gut aufgestellt“, erklärt der Übungsleiter.

Für Joba zeichnet den SCM vor allem die individuelle Qualität aus. „Der Kader ist zu gut für die A-Klasse. Sie könnten bestimmt wieder in der Kreisklasse bestehen.“ Das würde man in Massenhausen sicherlich so unterschreiben – nicht nur wegen der Derbys.