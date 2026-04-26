SC Massenhausen siegt 7:2 und kommt dem Meistertitel immer näher

Der SC Massenhausen fertigt Hohenkammer ab. Allershausen II spielt fair mit Zehn gegen Zehn. Und Vöttings Coach wartet weiter auf seinen ersten Sieg.

Der Meistertitel in der A-Klasse 5 ist zum Greifen nah: Vor dem Spitzenspiel gegen Verfolger SV Pulling fertigte Tabellenführer SC Massenhausen auch den SV Hohenkammer mit 7:2 ab. Sportlich fair zeigte sich indes der TSV Allershausen II, der aufgrund der Personalprobleme beim Gegner einem Spiel mit Zehn gegen Zehn zustimmte und letztlich mit einem Sieg belohnt wurde. Weiter auf seinen ersten Dreier warten muss dagegen der neue Vötting-Trainer Dominik Stockheim: Die SVV-Reserve ging beim TSV Eching II leer aus.

TSV Eching II – SV Vötting II 3:2 (1:0). In Halbzeit eins überließ das Team von SVV-Coach Stockheim das Spiel den Echingern und wurde daher tief in die eigene Hälfte gedrängt. „Das war aber Absicht von mir“, sagte der Übungsleiter, der zwei frühe Ausfälle hinnehmen musste. Im Anschluss konnten die Vöttinger die Begegnung dann jedoch ausgeglichener gestalten: „Die Jungs haben sich nie aufgegeben und immer versucht, noch ein Tor zu machen“, resümiert Stockheim. „Deshalb war ich zufrieden mit der Leistung – auch wenn es heute nicht für mehr gereicht hat.“ Tore: 1:0 Moritz Rodepeter (22.), 1:1/2:2 Niklas Riedel (49./63.), 2:1 Peter Enckell (52./FE), 3:2 Benedikt Malenke (82.).

TSV Allershausen II – SpVgg Steinkirchen 3:1 (1:0). Da die Gäste aus Steinkirchen lediglich zu zehnt angereist waren, schickte TSV-Trainer Phongphat Khlongkhlaew ebenfalls nur zehn Mann auf den Rasen. „Und zum Glück ist das gut gegangen“, betont der Teamchef. Angesichts des klaren Chancenübergewichts sei der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr gewesen – zumal die SpVgg einzig von einer Unachtsamkeit der Reserve profitieren konnte. Tore: 1:0 Leo Saidely (28.), 1:1 Marcus Bauer (50.), 2:1/3:1 Daniel Rakonic (77./90.).

SV Hohenkammer – SC Massenhausen 2:7 (1:3). Pflichtaufgabe erfüllt: Trotz zweier unglücklicher Gegentreffer feierte Ligaprimus SC Massenhausen einen weiteren Kantersieg. „Und ansonsten gab es auch nicht viel zu beanstanden“, bestätigte SCM-Trainer Andreas Langer hinterher. Denn: „Wir waren durchgehend die spielbestimmende Mannschaft.“ Tore: 1:0 Raffael Rankl (5.), 1:1/1:4 Nico Kratzl (11./55.), 1:2/1:3/1:5/1:7 Tobias Mock (34./45.+1/61./88.), 1:6 Maximilian Obermaier (69./ET), 2:7 Sebastian Mayer (90.+1).