SC Massenhausen empfängt VfB Hallbergmoos II zum vorzeitigen Endspiel

VfB-II-Coach Florian Guggenberger – Foto: fupa

Am Sonntag könnte die Meisterschaft in der A-Klasse 5 entschieden werden. Beide Trainer sehen die Partie als vorentscheidend im Titelkampf an.

Fällt in der A-Klasse 5 am Sonntag bereits die Entscheidung im Kampf um den Titel? Spitzenreiter SC Massenhausen trifft um 15 Uhr nämlich auf den Zweiten VfB Hallbergmoos II, der mit drei Zählern Rückstand hinter den Gastgebern in der Tabelle steht. SCM-Coach Andreas Langer ist vom entscheidenden Charakter der Begegnung überzeugt: „Wer gewinnt, hat sich wohl die Meisterschaft gesichert.“

Die Gäste wären mit einem Sieg zwar erst mal lediglich punktgleich, hätten aber nach dem 2:1-Erfolg Massenhausens im Hinspiel den direkten Vergleich mindestens ausgeglichen – und können außerdem noch das bessere Torverhältnis vorweisen. Langer: „Ich gehe zudem nicht davon aus, dass der VfB sich anschließend noch einen Ausrutscher leistet.“ Zu gravierend sei das Leistungsgefälle in der A-Klasse 5.

Damit gilt laut SCM-Trainer auch: Mit einem Sieg sei seine Truppe zwar praktisch durch, bei einer Pleite könnte aber auch noch Rang drei hinter Pulling drohen. „Natürlich ist daher ein gewisser Druck vorhanden. Den nehmen wir aber gerne an“, sagt Andreas Langer. Er fordert von seinen Mannen am Sonntag ein kompaktes Auftreten und zielgerichtete Spielzüge. Es treffe die beste Defensive (SCM) auf die beste Offensive (VfB) – und es könne einen Kampf bis zum Abpfiff geben. Einen Favoriten sieht der Trainer zwar nicht. Aber: „Zu Hause sind wir normalerweise eine Macht. Ich hoffe sehr auf ein positives Ergebnis.“ Zumal Amar Loncar in den Kader zurückkehrt, der im ersten Aufeinandertreffen ein Tor erzielt hat.

VfB-Übungsleiter Florian Guggenberger spricht ebenfalls von einer vorentscheidenden Partie: „Wenn wir nicht gewinnen, ist Massenhausen wohl durch.“ Dementsprechend motiviert würden seine Akteure die Sache angehen. „Wir sind alle an Bord und haben uns gut vorbereitet.“ Im jüngsten Match gab es ein glattes 10:0 in Steinkirchen. In Massenhausen müsse man allerdings komplett anders agieren. „Jetzt gilt es, den Fokus deutlich konzentrierter auf die Defensive zu legen. Es ist gar nicht so einfach, sich umzustellen“, befürchtet Guggenberger. Denn im Gegensatz zu Steinkirchen werde Massenhausen sicherlich die eine oder andere Chance bekommen.

Die Hinspielpleite hat der VfB-Coach abgehakt, damals habe die glücklichere Mannschaft gewonnen. Guggenberger: „Wir hatten beispielsweise auch einen Pfostentreffer.“ Seiner Meinung nach würden auch im zweiten Aufeinandertreffen Kleinigkeiten für die Entscheidung sorgen. „Wir hoffen natürlich das Beste und spielen von Beginn an auf Sieg. Im Gegensatz zu Massenhausen müssen wir gewinnen.“