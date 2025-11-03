SC Massenhausen dominiert Spitzenspiel gegen Allershausen II

TSV Eching II – VfB Hallbergmoos II 2:4 (2:2). In diesem kampfbetonten und von vielen langen Bällen geprägten Match auf schwierigem Geläuf überzeugten beide Teams aus Sicht von VfB-Trainer Florian Guggenberger mit einer starken Defensivleistung – auch wenn das Ergebnis etwas anderes vermuten lässt. Aufgrund der effizienten Chancenverwertung stand es zur Pause bereits 2:2. „Nach der Halbzeit waren wir die feldüberlegene Mannschaft und haben das Spiel absolut kontrolliert“, berichtet der 36-Jährige. Somit sei der Sieg durchaus verdient gewesen. Tore: 1:0 Lukas Malenke (20.), 1:1/2:3 Janis Hacker (26./60.), 1:2 Leon Würzinger (45.), 2:2 Lucas Furlani (45.+1), 2:4 Noah Tiefenbacher (87.).

Bereits am Donnerstag konnte der VfB Hallbergmoos II das Verfolgerduell gegen den TSV Eching II mit 4:2 für sich entscheiden. Und auch im Spitzenspiel zwischen dem TSV Allershausen II und dem SC Massenhausen gab es am Ende einen klaren Sieger: Das Team von SCM-Trainer Andreas Langer baute durch einen 5:0-Erfolg bei dessen Ex-Club den Vorsprung an der Tabellenspitze der A-Klasse 5 weiter aus.

SV Kranzberg II – FC Neufahrn II 1:1 (1:0). „Der Zeitpunkt war mal wieder bitter, aber nüchtern betrachtet ist das 1:1 leistungsgerecht“, gesteht SVK-Teamchef Tobias Baierl. Dabei hatte seine Truppe sowohl zu Beginn der Partie als auch mit Wiederanpfiff spielerisch eigentlich die Nase vorne. Im Anschluss habe man allerdings regelrecht um den Ausgleich „gebettelt“, der dann in der 94. Minute durch einen etwas unglücklichen Handelfmeter fiel. Tore: 1:0 Simon Maßler (10.), 1:1 Marlon Damanzo (90.+4/HE).

TSV Allershausen II – SC Massenhausen 0:5 (0:1). „Das Topspiel gegen den Ex-Verein zu gewinnen, ist ein richtig gutes Gefühl“, fasste es SCM-Coach Andreas Langer nach dem letzten Hinrundenduell seiner Elf gegen den TSV Allershausen II zusammen. Insgesamt hätten die Gäste die Vorgaben ihres Trainers dabei bravourös umgesetzt, wodurch die TSV-Reserve über 90 Minuten zu keinem gefährlichen Torabschluss kam. Und das, obwohl der SCM nach zwei Zeitstrafen gegen Nico Kratzl (76.) und Labro Grohmann (80.) zeitweise sogar zu neunt bestehen musste. Tore: 0:1/0:4 Tobias Mock (9., 74./FE), 0:2 Philipp Schöps (56.), 0:3 Luca Schlüter (65.), 0:5 Andreas Schwarz (88.). SV Vötting II – SV Hohenkammer 2:0 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnten die Gastgeber aus Vötting mit zunehmender Spieldauer von der eigenen spielerischen Überlegenheit profitieren. Entsprechend bestätigt Vöttings Übungsleiter Stefan Festbaum: „Ab da waren wir die bessere Mannschaft.“ Trotz des Chancenübergewichts musste er jedoch lange zittern. „Normalerweise verlierst du solch ein Spiel dann“, weiß Festbaum. Dank zweier später Treffer durfte er letztendlich aber drei Zähler bejubeln. Tore: 1:0 Luca Sauer (80.), 2:0 Linus Börstling (90.+1).

FC Mintraching – SV Pulling abgesagt. Die personellen Probleme beim FC Mintraching machten sich erneut bemerkbar. So musste die Partie kurzfristig abgesagt werden. Ein Nachholspiel sei nach Aussage von Pulling-Coach Christian Winklhofer nicht geplant: „Die Punkte werden uns gutgeschrieben.“