SC March verstärkt Trainerteams beider Mannschaften

Mandzo war als Trainer unter anderem beim FC Denzlingen II und SC Holzhausen tätig. Zuletzt fungierte der 57-Jährige als Co-Trainer beim FC Waldkirch. "Wir sind überzeugt, dass Mido mit seiner Energie, seinem Engagement und seiner Persönlichkeit bestens in unser Team passt und sowohl Spieler als auch Trainerkollegen bereichern wird. Gemeinsam mit ihm blicken wir voller Vorfreude und Zuversicht auf die neue Saison", so der Verein weiter.

Auch die zweite Mannschaft erhält Verstärkung im Trainerteam: Lukas Hauser, bisher aktiver Spieler, wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Armin Bühler fungieren. "Mit seiner tiefen Kenntnis der Mannschaft und dem Verein bringt er ideale Voraussetzungen für seine neue Rolle mit. Hauser steht für Einsatz, Teamgeist und Identifikation mit dem SC March – Werte, die er nun auch als Teil des Trainerstabs einbringen wird", so der Club. Der 26-Jährige war 2017 in den Aktivbereich des SC March aufgerückt. "Der Verein freut sich, mit ihm eine interne Lösung gefunden zu haben, und wünscht ihm viel Erfolg für den Einstieg in seine Trainerlaufbahn."