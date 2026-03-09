SC March verlängert mit komplettem Trainerteam

Der SC March freut sich bekanntgeben zu können, dass der Verein auch in der kommenden Saison 2026/2027 mit Cheftrainer Simon Schweiger sowie Co-Trainer Midhat Mandzo weiter zusammenarbeiten wird.

Nach der schwierigen Vorsaison ist es Simon Schweiger und Midhat Mandzo gelungen, die Mannschaft wieder enger zusammenzuführen und mehr Stabilität in die wöchentlichen Leistungen zu bringen. Damit haben sie genau das erreicht, was sich der Verein von ihrer Arbeit erhofft hatte. Der eingeschlagene Weg soll daher auch in der kommenden Saison konsequent fortgesetzt und die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden.

Komplettiert wird das Trainerteam weiterhin durch Armin Bühler und Lukas Hauser, die auch in der kommenden Spielzeit für die zweite Mannschaft verantwortlich sein werden. Trotz des Abgangs einiger Leistungsträger sowie der Integration neuer Spieler konnte die zweite Mannschaft erneut eine erfolgreiche Hinrunde absolvieren. Der Verein ist überzeugt, dass Armin Bühler und Lukas Hauser gemeinsam mit dem Team diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft fortsetzen werden.