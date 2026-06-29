SC March macht beim SV Tunsel den Aufstieg in die Bezirksliga klar

Pascal Wangler trifft in der Verlängerung beim SV Tunsel – und bringt den SC March damit ins Elfmeterschießen, das die Freiburger Vorstädter gewinnen sollten. – Foto: Achim Keller

Es bedarf einer Verlängerung und eines Elfmeterschießens, um unter den Vizemeistern der Kreisliga A den Aufsteiger in die Bezirksliga zu ermitteln. Das Pendel schlägt zugunsten des SC March aus.

Das Rückspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Freiburg hielt eine besondere Pointe bereit. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel eine Woche zuvor rettete der kurz zuvor eingewechselte Pascal Wangler den SC March mit seinem Treffer in der 117. Minute zum 1:2-Endstand aus SCM-Sicht ins Elfmeterschießen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Fehrenbach (15./FE), 2:0 Seger (100./HE), 2:1 Wangler (117.). Das Elfmeterschießen gewinnt March mit 5:4. SR: Bartschat (Müllheim). ZS: 750. Rote Karten: Fetahovic (SVT/79.), Kerek (SVM/79.) – beide grobes Foulspiel.