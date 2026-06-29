Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SC March macht beim SV Tunsel den Aufstieg in die Bezirksliga klar
Es bedarf einer Verlängerung und eines Elfmeterschießens, um unter den Vizemeistern der Kreisliga A den Aufsteiger in die Bezirksliga zu ermitteln. Das Pendel schlägt zugunsten des SC March aus.
Das Rückspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Freiburg hielt eine besondere Pointe bereit. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel eine Woche zuvor rettete der kurz zuvor eingewechselte Pascal Wangler den SC March mit seinem Treffer in der 117. Minute zum 1:2-Endstand aus SCM-Sicht ins Elfmeterschießen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Fehrenbach (15./FE), 2:0 Seger (100./HE), 2:1 Wangler (117.). Das Elfmeterschießen gewinnt March mit 5:4. SR: Bartschat (Müllheim). ZS: 750. Rote Karten: Fetahovic (SVT/79.), Kerek (SVM/79.) – beide grobes Foulspiel.