SC Maisach verliert Derby – und muss in die Relegation Abstiegsmapf in der Kreisliga von Dirk Schiffner · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des FC Aich. – Foto: Dirk Schiffner

Der SC Maisach unterliegt dem FC Aich im Derby und muss in die Abstiegsrelegation. Zwei Tore binnen drei Minuten nach der Pause entscheiden.

Nach gut 50 Minuten war der Relegationskrimi in der Kreisliga entschieden. Da stand fest: Der SC Maisach muss in die Saisonverlängerung. In einem hitzigen Derby unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle dem FC Aich mit 0:3 (0:0). Ein Doppelschlag unmittelbar nach Wiederanpfiff brachte die Vorentscheidung. Sichtlich erleichtert feierten die Aicher den Derbysieg. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, fasste Trainer Marcel Aue den Saisonverlauf zusammen. Auf der anderen Seite war die Enttäuschung spürbar. Der Auftritt des SCM war einmal mehr nicht ausreichend, um die Kreisliga sicher zu halten. „Der Sieg für Aich geht in Ordnung“, erkannte Stehle die Niederlage an. Die einzige klare Chance der Maisacher vereitelte Aichs Sebastian Nemecek, der den Ball mit einer starken Grätsche auf der Torlinie rettete (23.).