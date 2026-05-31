SC Maisach verliert Derby 0:3 – und muss in die Relegation

Die Fußballer des FC Aich. – Foto: Dirk Schiffner

Der SC Maisach unterliegt dem FC Aich im Derby und muss in die Abstiegsrelegation. Zwei Tore binnen drei Minuten nach der Pause entscheiden.

Nach gut 50 Minuten war der Relegationskrimi in der Kreisliga entschieden. Da stand fest: Der SC Maisach muss in die Saisonverlängerung. In einem hitzigen Derby unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle dem FC Aich mit 0:3 (0:0). Ein Doppelschlag unmittelbar nach Wiederanpfiff brachte die Vorentscheidung. Sichtlich erleichtert feierten die Aicher den Derbysieg. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, fasste Trainer Marcel Aue den Saisonverlauf zusammen.

Auf der anderen Seite war die Enttäuschung spürbar. Der Auftritt des SCM war einmal mehr nicht ausreichend, um die Kreisliga sicher zu halten. „Der Sieg für Aich geht in Ordnung“, erkannte Stehle die Niederlage an. Die einzige klare Chance der Maisacher vereitelte Aichs Sebastian Nemecek, der den Ball mit einer starken Grätsche auf der Torlinie rettete (23.).

Nach Wiederbeginn überschlugen sich die Ereignisse. Mit einer einfachen Körpertäuschung ließ Aichs Rene Grüner seinen Gegenspieler Josef Hartmann aussteigen und bediente Manuel Milde. Der Toptorjäger der Liga blieb vor SC-Schlussmann Leonhard Spicker cool und schob zur Führung ein (47.).

Drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Michael Schmid aus Stoffen nach einem harten Einsteigen von Florian Herda gegen Florian Friedrich auf den Elfmeterpunkt. Milde verwandelte zum 2:0. Und es kam noch dicker für Maisach: Der nach zweijähriger Pause reaktivierte Ludwig Steinhart sah nach einer Notbremse gegen Milde die Rote Karte (61.).

Die Aicher waren nun in allen Belangen überlegen, spielten befreit auf und kamen durch Youngster David Schuster zum 3:0. In der Schlussphase wurde es im Duell der einstigen Bezirksligisten noch einmal hitzig. Nach einer Notbremse und einem unübersichtlichen Handgemenge beließ es Schiedsrichter Schmid bei einer Zeitstrafe gegen Maisachs Josue Kabeya (82.). (Dirk Schiffner)