SC Maisach rettet Remis – Zwei Spieler verletzt ins Krankenhaus

Frano Simic traf in letzter Minute zum Ausgleich gegen Deisenhofen III. Zwei Spieler des SC Maisach mussten ins Krankenhaus.
Dank eines Last-Minute-Treffers von Frano Simic durfte der SC Maisach zumindest über einen Teilerfolg jubeln. Im Nachholspiel trennten sich der SCM und der FC Deisenhofen III mit 1:1 (0:0). Damit konnte der Sportclub den Vorsprung auf die Abstiegszone auf immerhin vier Zähler vergrößern. „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Maisachs Sprecher Martin Deubzer.
Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich in der ersten Spielhälfte ein Duell auf Augenhöhe ohne echte Tormöglichkeiten. Nach Wiederbeginn nahm die Partie an Fahrt auf.
Zunächst erzielte Florian Petereit die Gästeführung. Danach drückte Maisach auf den Ausgleich. Mit einer sehenswerten Ballstafette belohnten sich die Hausherren. Doch Maisach wollte mehr und kam durch Simon Serter zum 2:1. Doch Schiedsrichter Felix Thiel verwehrte dem Kopfballtreffer die Anerkennung.
Ebenso ärgerlich sind die beiden Verletzungen, die der Sportclub zu beklagen hat. Tobias Schuster und Vincent Bunzelt verletzten sich beide schwer und mussten zur Kontrolle ins Klinikum.