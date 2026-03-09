SC Maisach rettet Remis – Zwei Spieler verletzt ins Krankenhaus

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (grüne Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Frano Simic traf in letzter Minute zum Ausgleich gegen Deisenhofen III. Zwei Spieler des SC Maisach mussten ins Krankenhaus.

Dank eines Last-Minute-Treffers von Frano Simic durfte der SC Maisach zumindest über einen Teilerfolg jubeln. Im Nachholspiel trennten sich der SCM und der FC Deisenhofen III mit 1:1 (0:0). Damit konnte der Sportclub den Vorsprung auf die Abstiegszone auf immerhin vier Zähler vergrößern. „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Maisachs Sprecher Martin Deubzer.

Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich in der ersten Spielhälfte ein Duell auf Augenhöhe ohne echte Tormöglichkeiten. Nach Wiederbeginn nahm die Partie an Fahrt auf.