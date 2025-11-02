SC Maisach feiert wichtigen Sieg gegen Jahn Landsberg

Franco Simic gelingt nach langer Verletzungspause das Comeback mit seinem ersten Treffer für Maisach und sichert den Auswärtssieg.

„Das war ein unheimlich wichtiger Sieg“, sagte ein sichtlich erleichterter Trainer Thomas Stehle nach dem knappen, aber nicht unverdienten 2:1 (1:1)-Auswärtssieg seines SC Maisach bei Jahn Landsberg. Die Treffer für den Sportclub erzielten Simon Serter (45.) und der kurz zuvor eingewechselte Franco Simic (75.). Für Simic, der im Sommer vom SC Oberweikertshofen nach Maisach kam, war es das Comeback nach einer langen, verletzungsbedingten Leidenszeit. Das krönte der 20-Jährige mit seinem ersten Treffer im Maisacher Dress.

So selbstverständlich sei der Sieg nicht gewesen, meinte Stehle. Zum einen zeigte die Maisacher Formkurve zuletzt eher nach unten. Zum anderen waren die Landsberger, auch wenn es der Tabellenplatz nicht vermuten lässt, ein eher unangenehmer Gegner. Selbst die Topteams aus Weßling und Unterpfaffenhofen konnten am Lech nicht gewinnen.

„Die erste Halbzeit haben wir total verpennt“, resümierte Stehle. Durch einen strittigen und aus Sicht des Maisacher Trainers eher glücklichen Elfer gingen die Hausherren nach 38 Minuten in Führung. Doch mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Alexander Renz glich Simon Serter zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich aus. Nach Wiederbeginn zeigten die Maisacher ein anderes Gesicht. Der Schlüssel zum Sieg waren schließlich die SC-Joker. Der eingewechselte und sonst in der A-Klassen-Reserve kickende Dominik Obermeier (26) kurbelte das Maisacher Spiel regelrecht an. Den Siegtreffer erzielte Franco Simic nur Minuten nach seiner Einwechslung (75.). Und das wie Stehle betonte: „Ohne echtes Training.“ Den 20-Jährigen warf in den letzten Monaten eine Rippenverletzung zurück.