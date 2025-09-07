SC Maisach besiegt den Spitzenreiter

Mit 5:3 (2:0) besiegte die Mannschaft von Maisachs Trainer Thomas Stehle den Spitzenreiter SV Fuchstal.

Das Auf und Ab des SC Maisach geht weiter. Diesmal war ein Erfolgserlebnis an der Reihe. Und das hatte es in sich. Mit 5:3 (2:0) besiegte die Mannschaft von SC-Trainer Thomas Stehle den Spitzenreiter SV Fuchstal. In der Tabelle verbesserten sich die Maisacher auf den fünften Platz, Fuchstal grüßt weiterhin von ganz oben.

„Wir hätten das Spiel deutlich höher gewinnen müssen“, ärgerte sich Stehle fast ein wenig. Zumindest mit der Reaktion nach der trostlosen 0:2-Niederlage in Unterpfaffenhofen zeigte sich der 49-Jährige zufrieden. Nach 22 Minuten eröffnete Fabian Jäger das Schützenfest. Kurz vor bzw. kurz nach dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Kieran Höhne (1860 München) erhöhten Tobias Deufel (43.) und Afdal Tomangbe (47.) auf ein scheinbar komfortables 3:0 für den SCM.

Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen und verkürzten nach 71 Minuten auf 3:1. Auch das 4:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Sükür Özdemir (82.) war noch nicht die Entscheidung. Per Doppelschlag (86./88.) sorgten die Gäste nochmals für Spannung. Einen der unzähligen Konter verwandelte Özdemir schließlich zur Entscheidung (95.).