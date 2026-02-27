SC Luhe-Wildenau setzt weiter auf Dieter Scheler

Beim Trainingslager am Gardasee machte Dieter Scheler, Reserve-Coach beim SC Luhe-Wildenau, seine Schützlinge fit für die Restsaison. – Foto: Oli Bartosch

Wichtig zu betonen: Die Zusage Schelers gilt auch im Falle des Wiederabstieges in die Kreisklasse. Vor dem Restart rangiert Luhe-Wildenau II in der Kreisliga Süd auf einem Abstiegs-Relegationsplatz, das rettende Ufer ist aber in greifbarer Nähe. „Seit seinem Debüt am 24. Oktober 2025 als Trainer unserer Kreisliga-Mannschaft hat Dieter spürbar neuen Wind in die Kabine gebracht. Mit klarer Ansprache, hoher Motivation und viel Engagement hat er es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und kurz vor der Winterpause den Turnaround einzuleiten. Seine Energie, seine Präsenz und seine Leidenschaft für den Fußball sind täglich auf dem Trainingsplatz zu sehen – und genau das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Mannschaft wider“, lobt der Verein in besagter Meldung die Arbeit Schelers.



Für Dieter Scheler selbst war die Entscheidung des Weitermachens schnell getroffen – er musste nicht lange überlegen, den eingeschlagenen Weg beim SC weiter mitzugehen. Genauso wie er letzten Herbst nicht lange überlegen musste, als die Anfrage des Klubs eintrudelte. „Bei meinem Amtsantritt war die Lage nicht ganz einfach. Die Mannschaft war schon etwas verunsichert nach dem Negativlauf. In der Kürze der Zeit habe ich jedoch den Hebel umlegen können. Durch den abschließenden Sieg vor der Winterpause ist es uns gelungen, eine gute Basis für die Restrunde zu schaffen“, berichtet der 53-Jährige, der der anstehenden Frühjahrsrunde in der Kreisliga Süd „absolut positiv“ entgegenblickt: „Wir haben uns im Winter etwas verstärken können und wollen natürlich unbedingt die Klasse halten. Uns stehen viele Endspiele bevor. Wir brauchen 30 bis 32 Punkte. Ich denke, dass wir das mit Sicherheit schaffen werden, weil die Mannschaft will und eine super Einstellung an den Tag legt. Wir sind auf einem guten Weg, den Klassenerhalt zu schaffen.“