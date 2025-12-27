SC Luhe-Wildenau bedient sich bei Schirmitz

Den Transfer verkündete der Verein am zweiten Weihnachtsfeiertag auf seinen sozialen Medien. „Der technisch versierte und zentrale Mittelfeldspieler bringt viel Flexibilität mit und hatte in der Winterpause mehrere Angebote vorliegen“, heißt es in dem Beitrag. Der Kontakt sei über Benedikt Meckl zustande gekommen, mit dem Kaiser bereits in der Vergangenheit bei der SG Waidhaus/Pfrentsch zusammengespielt hat. Die Wildenauer Neuverpflichtung stammt gebürtig aus Eslarn, wohnt und arbeitet mittlerweile in Vohenstrauß. Natürlich ist Kaiser der Weg in Richtung Landesliga-Mannschaft nicht versperrt. So erklärt der SC: „Luca stößt bereits im Winter zur Mannschaft und kann sich – wie alle Spieler – mit guten Leistungen für weitere Aufgaben empfehlen.“



Über die SG Waidhaus/Neukirchen/Pfrentsch kam Kaiser vor eineinhalb Jahren zur SpVgg Schirmitz. Dort war er sofort ein Stammspieler. Mit guten Leistungen und zehn Toren in 26 Spielen hatte er in der Vorsaison seinen Anteil am Meistertitel in der Kreisliga Nord. In der laufenden Bezirksliga-Saison kam er 16 Mal zum Einsatz und steuerte dabei drei Tore und vier Assists bei. Aus Schirmitzer Sicht ist es also ein durchaus schmerzhafter Abgang.



Mit der Verpflichtung des Zentrumspielers sind die Wintertransfers beim SC Luhe-Wildenau abgeschlossen – was für Landesliga und Kreisliga gleichermaßen gilt. Über mögliche Abgänge wird der Klub gesondert zu einem späteren Zeitpunkt informieren.