SC Lüstringen verstärkt sich mit Standardspezialist Abdallah Abdin

Abdin ist flexibel auf der gesamten linken Seite einsetzbar und hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine gefährlichen Freistöße und Eckbälle einen Namen gemacht. Mit präzise getretenen ruhenden Bällen sorgt er immer wieder für Torgefahr – ein Element, das dem Offensivspiel des SC Lüstringen künftig mehr Durchschlagskraft verleihen soll.

Ein weiteres Plus: Der 26-Jährige freut sich besonders auf das Wiedersehen mit mehreren Teamkollegen aus früheren Jugendzeiten, mit denen er bereits erfolgreich zusammenspielte. Der SC Lüstringen zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: Mit seiner spielerischen Klasse, seinem Engagement und seiner positiven Ausstrahlung sei Abdin genau der Typ Spieler, der das neu formierte Team weiterbringen. Abdallah will den Neuanfang aktiv mitprägen und dazu beitragen, dass die weniger erfolgreichen Resultate der letzten Zeit ab Juli der Vergangenheit angehören. Der SC Lüstringen darf sich also auf einen motivierten Rückkehrer und echte Verstärkung auf der linken Seite freuen.