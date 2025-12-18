SC Lüstringen verstärkt sich im Winter mit Dženis Šabotić

Der SC Lüstringen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel B hat zur Winterpause einen Neuzugang verpflichtet. Dženis Šabotić schließt sich dem Team an und erweitert den Kader für die Rückrunde. Für Trainer Can Özalp ist der Spieler kein neues Gesicht, da beide bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben.

Šabotić bringt Erfahrung aus der Bezirksliga mit und soll dem Aufgebot zusätzliche Qualität und Stabilität verleihen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Er kann sowohl im zentralen Mittelfeld auf der Position des Sechsers oder Achters als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Damit erhält der Trainer weitere taktische Optionen.

Beschrieben wird Šabotić als körperlich präsenter Spieler mit solider Technik und hoher Aktivität auf dem Platz. Diese Eigenschaften sollen dem Spiel des SC Lüstringen in der zweiten Saisonhälfte mehr Struktur und Durchsetzungsfähigkeit geben.