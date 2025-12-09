SC Lüstringen vermeldet Abgang von Verteidiger Dion Ashani

Der SC Lüstringen aus der Kreisliga Osnabrück hat den Abschied von Verteidiger Dion Ashani bekanntgegeben. Der zwanzigjährige Defensivspieler steht dem Verein ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Ashani gehörte seit eineinhalb Jahren zum Kader und absolvierte in dieser Zeit neunundzwanzig Pflichtspiele.

Der Verein hebt in seiner Mitteilung die konstanten Leistungen des Abwehrspielers hervor. Ashani zeichnete sich demnach durch Stabilität, Einsatzbereitschaft und Zweikampfstärke aus und war ein verlässlicher Bestandteil der Defensive. Seine Entwicklung in jungen Jahren wurde ebenfalls betont.

Der SC Lüstringen dankt Ashani für seinen Beitrag in dieser Zeit und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.