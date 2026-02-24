SC Lüstringen unterliegt trotz klarer Überlegenheit

Effizienz entscheidet Partie nach dominanter Vorstellung. – Foto: Detlev Drobeck

Auch im zweiten Vorbereitungsspiel musste sich der SC Lüstringen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel B geschlagen geben. Gegen SV Rasensport unterlag die Mannschaft mit 2:3, obwohl sie über weite Strecken das Spiel bestimmte.

Von Beginn an übernahm Lüstringen die Kontrolle. Mit viel Ballbesitz, hohem Tempo und strukturiertem Kombinationsspiel dominierte das Team die erste Halbzeit und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Im Abschluss fehlte jedoch die letzte Konsequenz. Rasensport zeigte sich deutlich effizienter und nutzte zwei der wenigen Vorstöße zur 2:0-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert. Lüstringen setzte den Gegner früh unter Druck und kam erneut zu zahlreichen Chancen. Der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang Anas Al Hajji nach einem konsequent ausgespielten Angriff. Wenige Minuten später traf Betim Beluli mit einem Distanzschuss zum 2:2-Ausgleich.