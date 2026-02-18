 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

SC Lüstringen unterliegt im ersten Testspiel deutlich

Auftakt in die Vorbereitung endet mit 0:4 gegen SV Concordia Belm-Powe

– Foto: Detlev Drobeck

Der SC Lüstringen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel B ist mit einer Niederlage in die Testspielphase gestartet. Beim ersten Vorbereitungsspiel gegen SV Concordia Belm-Powe unterlag die Mannschaft mit 0:4.

Bei eisigen Temperaturen entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine insgesamt ausgeglichene Partie. Beide Teams verzeichneten längere Ballbesitzphasen, ohne jedoch im letzten Drittel zwingend zu werden. Die Gäste aus Belm-Powe gingen schließlich durch einen Distanzschuss in Führung.

Nach dem Seitenwechsel ließ die Intensität beim SC Lüstringen spürbar nach. Offensiv gelangen kaum noch strukturierte Angriffe, defensiv fehlte zunehmend der Zugriff. Concordia Belm-Powe nutzte die sich bietenden Räume konsequent und baute die Führung weiter aus. Am Ende stand eine klare 0:4-Niederlage im ersten Test der Vorbereitung.