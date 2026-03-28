SC Lüstringen stellt sich neu für die Zukunft auf

Der SC Lüstringen hat auf seiner Jahreshauptversammlung am 20. März ein klares
Signal für die Zukunft gesetzt und dabei Vereinsgeschichte geschrieben. Mit 23 Jahren
wurde Max Westendorf zum neuen Präsidenten gewählt und ist damit der jüngste
Vorsitzende in der Historie des Vereins.
Neben dieser bemerkenswerten Personalie zeigt sich auch insgesamt ein deutlicher
Generationswechsel im Vorstand. Der SC Lüstringen setzt bewusst auf ein verjüngtes
Team, das die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortführen soll. Dabei steht
insbesondere die nachhaltige Förderung des Jugendbereichs im Mittelpunkt.
„Wir wollen den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und den Verein
gemeinsam weiterentwickeln“, lautet die klare Botschaft aus dem neuen Vorstand. Das
Ehrenamt spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle. Ohne das Engagement vieler
Ehrenamtlicher wäre das Vereinsleben nicht denkbar.
Auch in weiteren Positionen setzt der Verein auf Kontinuität und gezielte Ergänzungen:
Carsten Zahlten wurde als zweiter Vorsitzender im Amt bestätigt, ebenso bleibt
Sascha Krolik weiterhin Kassenwart. Neu im Vorstand ist Dominik Menzel als
stellvertretender Kassenwart. Werner Strzelecki führt seine Tätigkeit als
Geschäftsführer fort.
Im Jugendbereich bleibt Fabian Zahlten Jugendleiter, unterstützt von Yannik Menzel
als stellvertretendem Jugendleiter. Neu hinzugekommen ist Jasmin de Vries als
stellvertretende Jugendleiterin.
Darüber hinaus übernimmt Fynn Neumann künftig zusätzlich die Rolle des
Sponsorenbeauftragten. Sabine Nickel bleibt dem Verein als Rehaleiterin erhalten.
Der Fokus des neuen Vorstands liegt klar auf dem Teamgedanken. Gemeinsam
möchte man die nächsten Schritte gehen und die Zukunft des SC Lüstringen weiterhin