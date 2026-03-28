SC Lüstringen stellt sich neu für die Zukunft auf

von Michael Eggert · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser

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Die neue Führungscrew beim SC Lüstringen – Foto: SC Lüstringen

Der SC Lüstringen hat auf seiner Jahreshauptversammlung am 20. März ein klares

Signal für die Zukunft gesetzt und dabei Vereinsgeschichte geschrieben. Mit 23 Jahren

wurde Max Westendorf zum neuen Präsidenten gewählt und ist damit der jüngste

Vorsitzende in der Historie des Vereins.